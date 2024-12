Universalmovies.it - Superman | Giovedì il trailer, ora il motion poster

Il primodeldi James Gunn è alle porte, la conferma ufficiale è arrivata nella giornata odierna.Il lancio ufficiale delè atteso perprossimo, l’annuncio è stato accompagnato dal rilascio del, delufficiale (anche in italiano) e di un brevissimo teaser announcement con tanto di tema musicale. Tra le altre cose, la divisione nazionale della Warner Bros ha anche confermato chesarà distribuito nel nostro paese dal 10 luglio 2025, in linea con la release USA.IlLook up. #only in theaters July 11. pic.twitter.com/hXaGAtRAGB— James Gunn (@JamesGunn) December 16, 2024Note di ProduzioneIl film farà parte della prima parte del nuovo DC Universe intitolata per l’occasione “Chapter 1: God and Monsters“, di cui fanno parte anche altri progetti (qui l’aggiornamento).