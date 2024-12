Lanazione.it - Qualità della vita di Firenze, Funaro sul crollo in classifica: “Performance al ribasso da non sottovalutare”

, 16 dicembre 2024 - "C'è unaale gli amministratori non devono assolutamentequesto". Lo ha affermato Sara, sindaca di, commentando lasulladel Sole 24 Ore che vede il capoluogo toscano perdere ben 30 posizioni.ha voluto evidenziare "il dato sul potere d'acquisto e potere di spesa dei nostri cittadini, in particolar modo legato all'abitare dove c'è una difficoltà oggettiva: noi lo stiamo dicendo da tanto tempo, c'è difficoltà a trovare case sul mercato degli affitti, e l'aumento sempre più esponenziale che c'è stato di affitti brevi, per cui la direzione che abbiamo preso, di essere molto determinati nel cercare di incidere sia sulle politiche di regolamentazione degli affitti brevi, sia dall'altra parte sulle politiche per incentivare l'abitare nella nostra città".