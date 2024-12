Purtroppo la salute di Mariotto… Ballando con le stelle Rossella Erra preoccupa il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Continua a tenere banco la vicenda legata a Guillermo Mariotto. Il giudice dicon leè stato confermato e non ha subito conseguenze, dopo aver abbandonato improvvisamente la diretta due puntate fa. Le critiche nei suoi confronti sono state durissime, ma ora a rompere il silenzio è stata, che si è soffermata sulladell’uomo.Soffermandosi dunque sulla situazione legata a Mariotto e al caos intorno acon leha deciso di sbilanciarsi e di aggiungere dei dettagli allarmanti. Sul suo volto è stata evidente lazione, quindi sta provando anche a difendere il giurato dalle pesanti accuse e dalle offese che sta subendo da giorni.Leggi anche: “Vergognati”.con le, polemiche su Guillermo Mariotto dopo il ritorno sui socialcon lee Mariotto,parla di “problemi di”C’è chi ha parlato di sceneggiata per far rimanere Mariotto acon le, maè parsa molto seria nel programma La volta buona.