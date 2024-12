Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Amegliese piega il Brugnato, tris della Santerenzina

Bene l’sul, Bolanese, Riccò sulla Castelnovese e. Cadimare-Riomaior 1-1 Reti: 27’ Rossi C., 83’ rig. Di Muri. Passa in vantaggio il Cadimare con tiro di Rossi C. che poi sbaglua un rigore. All’86’ dal dischetto Di Muri pareggia. All’89’ espulso Agrifogli.2-1 Reti: 18’, 66’ Baldini, 75’ Terribile. Con la doppietta di Baldini l’supera ilche prova a rientrare in partita con Terribile. Riccò-Castelnovese 2-1 Reti: 27’ Maggiani, 56’ Scappazzoni, 91’ Valletta Il Riccò mette in cassaforte il risultato con Maggiani e Scappazzoni,del gol finale di Valletta. Colli-Romito Magra 1-1 Reti: 20’ Lazzari, 29’ Musetti Alla marcatura di Lazzari risponde Musetti chepareggia e poi fallisce un penalty. Nella ripresa l’espulsione tra gli ospiti di Cucurnia, la traversa di Franzoni e le proteste dei locali per due gol non convalidati.