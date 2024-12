Biccy.it - Ora O Mai Più: il cast completo di concorrenti e coach – esclusiva Biccy

La nuova edizione di Ora O Mai Più sta per diventare realtà e già oggi vi posso anticipare inl’interodie di. In gara ci saranno 8 cantanti che hanno avuto successo in passato e che saranno affiancati da altrettanti loro colleghi che il successo lo hanno tutt’ora.Ai tregià anticipati da TvBlog (ovvero Patty Pravo, Rita Pavone e Gigliola Cinquetti), vi posso aggiungere la presenza certa di Marco Masini e Donatella Rettore e delle new entry Alex Britti, Raf e Riccardo Fogli. Questi otto big della musica italiana avranno il compito di affiancare un talento che ha bisogno di essere un po’ rispolverato. Ed è qua che entrano in gioco i. Chi sono? Tre di loro hanno debuttato ad Amici di Maria De Filippi e sono Valerio Scanu, Pierdavide Carone e Loredana Errore.