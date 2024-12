Game-experience.it - On Your Tail è ora disponibile su PC Steam

Memorable Games è orgogliosa di annunciare il lancio di On, orasual prezzo di 33,99€, con uno sconto di lancio del 10%. Questo attesissimo titolo è pronto a conquistare i giocatori e le giocatrici di tutto il mondo con la sua storia emozionante e il suo gameplay unico.Un’avventura senza tempo In On, i giocatori e le giocatrici saranno accompagnati e accompagnate da Diana e i suoi amici in un’avventura indimenticabile attraverso Borgo Marina, un incantevole villaggio costiero ligure. Il gioco offre un mix di esplorazione, narrazione coinvolgente e rompicapi intriganti, arricchito da un’estetica anni ’80 combinata con i vantaggi di una produzione moderna. Esplora una bellissima città italiana sul mare, costruita con amore da zero dal team di sviluppo, e dai una svolta all’estate dell’aspirante detective Diana, in un’avventura narrativa 3D in terza persona.