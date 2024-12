Nonni scatenati | tre ultrasettantenni gestivano un traffico illegale di lingotti d’oro tra Italia e Svizzera

Leggi su Dayitalianews.com

La Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio per tre uomini: un 79enne, un 77enne e un 75enne, accusati di ricettazione, riciclaggio, commercio abusivoed esercizio abusivo dell’attività di compro oro al termine di una lunga inchiesta iniziata nel 2020. Sembra che i tre anziani gestissero un proficuo commerciodi monete etra l’e la.Le indaginiCome riferito da La Provincia di Como, gli accertamenti erano iniziati nel 2020 quando le Fiamme Oro fermarono un 79enne, residente a Montano Lucino in provincia di Como, mentre stava cercando di attraversare il confine tracon 30.000 euro in contanti. Le forze dell’ordine vollero vederci chiaro e così estesero la perquisizione alla sua abitazione, dove fu trovato un piccolo tesoro in orologi di pregio, monetee zirconi.