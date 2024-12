Ilgiorno.it - Le barriere dopo il tumore, non tutelata 1 donna su 2: “Restiamo tagliate fuori”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Quasi la metà delle donne,una diagnosi dial seno, non si è sentitadalle leggi che regolano il mercato del lavoro. E la malattia, per il 18,3% delle intervistate, ha avuto “effetti significativi sulla vita lavorativa”, più ancora che su quella familiare. Una fotografia scattata da un’indagine Euromedia Research che ha coinvolto 219 donne, in cura peral seno negli ospedali dell’area metropolitana di Milano, effettuata nell’ambito del progetto Althea. Iniziativa, con ente capofila Afol Metropolitana in collaborazione con EuropaItalia, Euromedia Research, il Comune di Milano e i Piani di Zona, inserita nel piano Emergo 2022 della Città metropolitana, che ha l’obiettivo di sostenere le donne che,una diagnosi dial seno, desiderano rientrare nel mondo del lavoro.