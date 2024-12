Lanotiziagiornale.it - L’assegno di disoccupazione finisce nel mirino del governo: la maggioranza valuta una stretta alla Naspi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo il Reddito di cittadinanza puredineldel. Come emerge da un emendamentomanovra, depositato sabato dai relatori, dal prossimo 1 gennaio 2025 la, o assegno di, verrà esteso anche a chi si dimette volontariamente dal posto di lavoro, a patto che abbia almeno 13 settimane di contribuzione.Secondo quanto scrive Repubblica, il discusso emendamento che introduce lasul sussidio diviene giustificato dcome “un modo per andare a colpire i furbetti della”. “Sostanzialmente si andrebbe a colpire un ‘fenomeno elusivo’, per il, che permetterebbe di aggirare la norma introdotta nel collegato lavoro. Una regola decisa per non far arrivare laa chi, al posto di dimettersi, si fa licenziare non presentandosi sul posto di lavoro.