Il ' terzo miracolo' di San Gennaro conquista i social

AGI - Anche quest'anno, il "" di Sansi è compiuto, seppur con un po' di ritardo. Alle 17.43, poco prima della celebrazione delle 18.30, il sangue del Santo Patrono di Napoli si è finalmente sciolto, come avvenuto anche in passato. Un'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso i fedeli e che ha visto una grande partecipazione fin dalle prime ore del mattino nella Cappella del Tesoro, in Duomo. Meno noto rispetto alle celebrazioni di maggio e settembre, ildel 16 dicembre ricorda la fermata della lava del Vesuvio nel 1631, un evento storico e simbolico che viene oggi riscoperto anche grazie alla narrazione digitale. Sui, blogger e creator contribuiscono a rendere virale la tradizione e a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Tra i protagonisti digitali di questa narrazione c'è Anna Perno, guida turistica e creatrice del profilo TikTok @napolireale, con oltre 430.