Il messaggio trappola. Impiegato truffato, nei guai un 28enne

Si spaccia per un operatore dell’ufficio antifrode di Poste Italiane e truffa un uomo che, caduto nella, fa un bonifico di quasi 10mila euro. Ma i carabinieri della stazione di Corridonia sono riusciti a individuarlo e denunciarlo: così è finito neiun pregiudicato, residente a Napoli, per il reato di truffa aggravata. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da undi Corridonia, che nei giorni scorsi aveva ricevuto un sms sul suo numero di telefono. Ilrisultava proveniente da "Posteinfo". Il testo lo invitava a cliccare su un link per sbloccare la sua carta bancoposta. Il corridoniano, convinto che si trattasse di undella società, aveva seguito le indicazioni. Dopo questo era stato chiamato da un presunto operatore dell’ufficio Antifrode di Poste Italiane, che con un pretesto lo aveva convinto a recarsi a un bancomat delle Poste e a fare subito un bonifico di 9.