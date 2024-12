Ilfattoquotidiano.it - Il ciclone Chido devasta Mayotte, nell’oceano Indiano: “Situazione catastrofica, forse centinaia di morti”

Laè “” a, territorio francesedopo il passaggio delsull’arcipelago nella mattinata di sabato. Lo ha dichiarato Madi Madi Souf, presidente dell’associazione dei sindaci del dipartimento d’oltremare, in un’intervista all’Afp. Al momento iaccertati sono 14, ma il ministro dell’Interno francese uscente, Bruno Retailleau, arrivato a, ha detto che “ci vorranno giorni e giorni” per avere dei numeri certi.Ladel sistema sanitario è “molto deteriorata, con un ospedale gravemente danneggiato e centri medici anch’essi inutilizzabili” ha drtto la ministra della Sanità francese Geneviève Darrieussecq. “L’ospedale ha subito gravi danni causati dall’acqua e si è deteriorato, in particolare nei reparti di chirurgia, terapia intensiva, emergenza e maternità, che sono tutti elementi essenziali per il funzionamento dell’ospedale.