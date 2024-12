Tpi.it - Dago a TPI: “Tranquilli, prima o poi, i fasci arriveranno al pettine”

Durante i primi mesi del Governo Meloni tu nei tuoi articoli avevi ribattezzato la presidente del Consiglio “Draghetta”. Perché? «Perché aveva una linea diretta con Draghi. Era tutto un “Pronto Mario”, “Ciao Mario”. Nei suoi primi quattro mesi a Palazzo Chigi, Meloni era disperata. Si era ritrovata al governodel previsto. Non si aspettava che Draghi sarebbe cadutodella scadenza, grazie al combinato M5S e Lega-Forza Italia, lasciandole in eredità rogne enormi, dalla finanziaria alla gestione gigantesca del Pnrr. Il suo piano originario era quello di andare alle elezioni, per vincerle, nellavera del 2023».Poi, dopo quei primi mesi, che è successo?«Quello che accade nel film “Carlito’s way”: il protagonista, un criminale mafioso interpretato da Al Pacino, esce dal carcere e vuole cambiare vita, ma subito si presentano i suoi ex compagni di sventura a battere cassa.