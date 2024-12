Collari d’Oro 2024 Trapletti | Innamorata della marcia sin da bambina Fortunato | Sogno l’oro individuale ai Mondiali

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 16 dicembre– Due splendide medaglie agli Europei di Atletica Leggera a Roma. Francescoe Valentinahanno vinto lo lo splendido titolo iridato avuto in staffetta mista ai, nella gara di. (leggi qui)E c’erano anche loro questa mattina nella Sala Sinopoli dell’Auditorium ParcoMusica. Hanno ricevuto ial Merito Sportivo. Con loro anche i tecnici rispettivi di ognuno Riccardo Pisani e Alessandro Gandellini (che hanno ottenuto la Palmaal Merito Sportivo).La cerimonia è stata presenziata dal presidente del CONI Giovanni Malagò, dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. In sala anche il presidenteFIDAL Stefano Mei e il segretario generale Alessandro Londi.