Ilrestodelcarlino.it - Camposanto sbaglia due rigori. Castelnuovo cala il tris

V.3 V.: Grazia G., Diozzi (85’ Telicki), Azindow, Bortolazzi (88’ Sorgente), Mensah M.A. (73’ Ofosu), Pjolla, Majri, Natali, Momodu (60’ Cisse), Grazia A., Boadi (65’ Vitiello). A disp. Benetti, Gourchi. All. Luppi.: Menozzi, Gilioli (63’ Manini), Stanzani, Reggiani, Baroni (70’ Fosu), Le Guern, Bellei Ponzi (75’ Buffagni), Paltrinieri (63’ Bellentani), Fugallo, Copertno, Fontanesi (70’ Cheli). A disp. Ripesi, Nizzoli, Progulakis, Baffo. All. Casagrandi Arbitro: Trevisani di Ferrara Reti: 34’ (rig.) Fugallo, 40’ Fontanesi, 66’ Bellentani Note: ammoniti Fontanesi, Menozzi, Pjolla, Mensah Ilsbancae con la seconda vittoria di fila prosegue la sua risalita, mentre la Virtus al 4° ko consecutivo paga il rigore fallito sullo 0-0 e una rosa ridotta all’osso (in panchina due 2007 e due 2008.