Bergamonews.it - Camera di Commercio di Bergamo, in 5 anni interventi per 60 milioni a vantaggio di territorio e imprese

Leggi su Bergamonews.it

Il Consiglio delladidiha approvato nella seduta del 16 dicembre 2024 il bilancio preventivo per l’esercizio 2025, definendo le risorse economiche da destinare al perseguimento degli obiettivi a sostegno del sistema economico provinciale fissati nella Relazione previsionale e programmatica 2025.I proventi correnti previsti ammontano a 19,4di euro, in linea rispetto al valore atteso alla chiusura dell’anno in corso. Il provento derivante dal diritto annuale (13,2di euro) è quantificato in continuità rispetto alla previsione di chiusura dell’esercizio in corso. Infatti, nonostante il calo della produzione industriale, il fatturato delle società, sulla base del quale si commisura l’importo dovuto da questi soggetti, è stimato in linea con l’andamento del PIL del 2024, le cui previsioni di crescita sono state recentemente riviste a + 0,5% rispetto al 2023.