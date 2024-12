Justcalcio.com - Tuttosport – “Sarei sceso in campo”. E su Dele Alli…

2024-12-15 22:56:51 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta:“L’importante è la squadra, il gol di Gabrielloni e la sensazione di giocartela faccia a faccia contro una grande squadra”. Sono le parole di Cesc Fabregas, intervenuto al termine della sfida interna contro la Roma, che ha visto i padroni di casa imporsi con il finale di 2-0. Un risultato maturato solamente nei minuti di recupero e recante le firme di Alessandro Gabrielloni (93?) e Nico Paz (97?). Il Como raccoglie così 3 punti utili nella risalita in classifica, che vede il terzultimo posto distante una lunghezza. Il calendario ha ora in programma la trasferta di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi – attesa lunedì 16 all’Olimpico per l’incontro con la Lazio – e a seguire il ritorno al Sinigaglia per la sfida con il Lecce.