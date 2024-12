Thesocialpost.it - Terribile, un altro giocatore si accascia a terra durante la partita!

COPERTINO – Un nuovo malore in campo scuote il mondo del calcio dilettantistico.la sfida del girone B di Promozione tra Copertino e Grottaglie, disputata al Campo Comunale “Guido Vantaggiato”, il diciottenne Giuseppe Camassa, giovane promessa del Grottaglie, si èto al suolo al 60° minuto di gioco.La, fino a quel momento equilibrata e segnata dal vantaggio del Copertino grazie alla rete di Bruno, è stata interrotta quando il calciatore, senza essere coinvolto in alcun contrasto, ha improvvisamente perso conoscenza al centro del campo.I soccorsi immediatiL’intervento tempestivo dei sanitari presenti a bordo campo ha permesso di prestare i primi soccorsi al giovane, che ha ripreso conoscenza poco dopo. Una seconda ambulanza del 118, giunta prontamente sul posto, ha effettuato un elettrocardiogramma e accertamenti preliminari prima di trasferire il ragazzo al Vito Fazzi di Lecce per esami più approfonditi.