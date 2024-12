Ilgiorno.it - Stanadyne, operai in presidio per difendere il posto di lavoro. Il sindaco di Montichiari: “Non lasciamoli soli”

Brescia, 15 dicembre 2024 – Visite e attestati didarietà ai lavoratori, interrogazioni in Parlamento: non si ferma la mobilitazione per i 100 lavoratori della, azienda dell’automotive di Castenedolo messa in liquidazione da un giorno all’altro dal gruppo multinazionale di cui fa parte. Grazie all’iniziativa deldi Castenedolo, Pierluigi Bianchini, anche i sindaci dei comuni limitrofi hanno portato ladarietà e la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici. Tra loro anche ildi, Marco Togni. “Mi sono però sentito piccolo perché una pacca sulla spalla didarietà serve a poco e dà sostegno all’animo per pochi minuti. Così mi sono attaccato al telefono e mi sono permesso di contattare alcuni imprenditori bresciani. Anche se a Brescia non produciamo direttamente auto, molte aziende lavorano nel settore automotive, direttamente o indirettamente”.