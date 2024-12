Ilfattoquotidiano.it - Speleologa cade in una grotta nella Bergamasca: è intrappolata a quattro ore dall’uscita nell’abisso Bueno Fonteno

Unaè caduta in una, all’interno dell’abisso-Nueva Vita, rimanendoa circaore di distanza. A dare la notizia è l’Eco di Bergamo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, ma l’allarme è stato datotarda serata di ieri. L’sos è stato lanciato dai compagni di esplorazione che sono riusciti a risalire.Le informazioni, scrive il quotidiano, sono ancora pochissime. Quel che è certo è che, durante un’esplorazione dei cunicoli e delle vasche della, laè caduta. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Clusone e dei tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare la, la donna potrebbe essere rimasta ferita e non sarebbe riuscita quindi a risalire in superficie con i compagni.