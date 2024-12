Sport.quotidiano.net - Sella, una vittoria per uscire dal tunnel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con la salvezza ancora lontana sullo sfondo, obbiettivo di entrambe, Cento e Nardò si sfidano oggi alle 18 alla Baltur Arena, nella sedicesima giornata di Serie A2 (arbitri Foti, Giovannetti e Gai). Dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima mercoledì contro Avellino, laha il necessario bisogno di dare una botta al morale e alla classifica, che giornata dopo giornata comincia sempre di più a scricchiolare. Un valido rimedio, i biancorossi, potrebbero incontrarlo proprio battendo i salentini di Dalmonte, anch’essi invischiati nella bagarre per evitare la retrocessione, ma reduci da una bella e convincentecontro Cividale, schiantata in settimana a Lecce 84-77. Sempre due le assenze in casa Benedetto: Delfino, la cui ultima apparizione sul parquet risale all’ormai lontano 27 ottobre a Desio con Cantù (prima del lungo viaggio in Argentina e i problemi al ginocchio che ancora lo costringono ai box), e Sperduto, alle prese con dei guai alla schiena.