RAID Shadow Legends | guida per principianti e novizi

In questa praticatroverete i consigli principali e le lineeutili a muoversi correttamente all’interno del gioco.Dopo il video di presentazione e la parte iniziale che vi permetterà di scegliere il vostro campione principale all’interno di un database vasto di personaggi, verrete catapultati all’interno del gioco vero e proprio, con diversi oggetti sbloccati e varie possibilità. Il gioco si presenta come un gioco di ruolo a tema fantasy, con una gestione a turni e un database di campioni con un numero superiore ai 300, comprendenti 15 classi personaggio, le quali daranno libero sfogo all’immaginazione, dandovi la possibilità di interpretare ciò che più desiderate, partendo dai Sub-umani fino agli Immortali. Il gioco consiste in una campagna suddivisa in 12 livelli, e il suo obiettivo è quello di completare le varie missioni.