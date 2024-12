Quando escono anticipi e posticipi delle prossime giornate? La data e la programmazione Serie A

Leggi su Sportface.it

Il campionato diA sta entrando sempre più nel vivo. Ad inizio gennaio terminerà il girone d’ananche se Inter, Atalanta, Milan e Juventus non giocheranno la diciannovesima giornata nella stessaper via della Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio, ma le partite verranno recuperate tra il 14 e il 15 gennaio. Maverranno rilasciatipartite? Andiamo a fare il punto della situazione.Al momento la Lega diA ha reso note date ed oraripartite sino alla ventesima giornata (ovvero sino al 13 gennaio) con anche i recuperi Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna che si giocheranno rispettivamente tra il 14 e il 15 gennaio. Quindi i tifosi, sino a quella, hanno tutto il calendario a disposizione per organizzare trasferte e prenotare aerei, treni, biglietti ed hotel.