Oasport.it - Marc Girardelli avvisa Lindsey Vonn: “Le auguro tanti angeli custodi…”

Leggi su Oasport.it

lo conosciamo. Fuoriclasse sugli sci (dopotutto ha vinto ben cinque Sfere di Cristallo in carriera) e persona che, quando parla, non è troppo incline ad usare le mezze misure. Se deve esprimere un giudizio non si fa particolari problemi. Parla poco, solitamente, ma quando lo fa ama lasciare il segno. Il suo commento sul rientro in pista di, a quanto pare, entra di diritto nelle sue “graffiate” più impor.Andiamo nello specifico. Com’è ben noto, la campionessa statunitense è pronta a rientrare nel Circo Bianco dopo aver deciso di mettere in archivio il suo ritiro. La nativa di Saint Paul (Minnesota) farà il suo ritorno alle gare nella prossima tappa di Sankt Moritz (sono in programma due superG) dopo essersi tolta la ruggine di dosso con le gare FIS di Copper Mountain.