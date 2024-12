Game-experience.it - Mafia: The Old Country sarà un gioco open-world oppure lineare? Risponde Hangar 13

13 ha affermato che: The Oldunpiùrispetto al terzo capitolo del seria, ponendosi nello specifico in continuità con quanto proposto con i primi due titoli della serie.Prendendo parte ad una nuova intervista con IGN USA, il direttore delAlex Cox ed il presidente di13, Nick Baynes, hanno deciso di commentare il nuovo trailer gameplay mostrato in occasione dei The Game Wars 2024.Alex Cox ha affermato quanto segue:“Onestamente credo che il modo in cui descriveremmo1 e 2, e penso che molti fan lo farebbero, è che si tratta di un’avventuraambientata in un mondo che ti circonda e che puoi esplorare fuori dai sentieri battuti, ma in realtà ilti porta lungo il percorso della storia. Quindi penso che se si usano1 o 2 come punti di contatto, avete un’idea di come sia4.