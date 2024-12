Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 15 dicembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152024. Ariete Voi che non amate sottomettervi e aspirate ad essere diversi, vivrete unacongeniale al vostro carattere. Un grande bisogno di evasione. Il romantico Nettuno sollecita la vostra fantasia, avete l'impressione di essere tra le nuvole, a certe persone non dovete attribuire qualità che non possiedono. Scosse passionali certe, Luna piena - è in grado di provocare anche amori duraturi. Mercurio molto interessante per le questioni scritte, viaggi. Toro Anche nei giorni di festa è possibile lavorare, costruire, guadagnare. Il successo dipende da come sono state impostate le iniziative in novembre, avete però la possibilità di cambiare direzione se l'attuale situazione non soddisfa più.