La startup anti burocrazia | Jet Hr semplifica la vita Non soltanto alle aziende

Milano – Liberare le imprese dalla carta e dalla. Mettere a disposizione una piattaforma integrata per la gestione del personale: dall’assunzione al pagamento, dal tracciamento di ferie e malattie alla simulazione sul costo del lavoro, dall’acquisto di attrezzature alla prenotazione di visite mediche e corsi di sicurezza. Un’idea semplice ma efficace quella alla base di Jet Hr, unafondata nel dicembre 2022 con sede a Milano che si propone come game changer del mercato. Automatizzando processi che altrimenti tolgono tempo ed energia agli imprenditori. E imbrigliano lein una gabbia di adempimenti e oscuri requisiti. La piattaforma nasce da un’intuizione di Marco Ogliengo, 38enne torinese con due anni di esperienza in McKinsey e tre in Rocket Internet, tra Taiwan e Indonesia: “Tornato in Italia ho fondato la prima azienda, ProntoPro, sperimentando sulla mia pelle i problemi di gestione del personale - racconta Ogliengo - Viviamo nel Paese più burocratico al mondo.