Bergamonews.it - Infarto sul monte Farno a Gandino, muore 52enne

. Tragedia nelle prime ore della mattinata di domenica 15 dicembre sul, a. A perdere la vita, per un malore improvviso che l’ha stroncato, unbergamasco. L’uomo, che si trovava in via Santissima Trinità, non lontano del parcheggio, poco dopo le 8 si è accasciato.Subito è stato dato l’allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto: sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, insieme all’elisoccorso che si è alzato da Sondrio. Purtroppo i tentativi di rianimare ilssi sono rivelati vani.