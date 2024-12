Lanazione.it - Incidente con la moto da cross nei boschi: soccorsi complessi

Firenze, 15 dicembre 2024 – Un gruppo di amici nella mattina di domenica 15 dicembre è partito con l’entusiasmo di passare alcune ore con la lorodapercorrendo i sentieri nel bosco sopra il Ferrone, nel comune di Greve, ma l’entusiasmo si è interrotto quando uno del gruppo è caduto rovinosamente in una zona impervia. Subito soccorso dagli amici, l’uomo era in confusione, non si ricordava nulla di quanto successo, così sono stati allertati i. Via di Poneta è una strada sterrata che fino a qualche anno fa congiungeva Poneta con Chiocco, ma oggi dopo il piccolo cimitero è diventa una strada impraticabile senza un fuoristrada. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e soccorritori insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano.