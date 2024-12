Lanazione.it - Il Maggio oltre le aspettative: "Un milione in più di incassi. E il cartellone 2025 già in vendita"

Una terapia d’urto di nove mesi e ilritrova la via smarrita. Il sovrintendente Carlo Fuortes sembra aver bruciato le tappe e chiude il 2024 con risultati che vannole più roseedella Fondazione, col bilancio di previsione che chiuderà in utile. Sovrintendente Fuortes, come vede adesso il? "Riassume una serie di qualità che devono caratterizzare il teatro lirico fiorentino: essere moderno, che parli la lingua d’oggi e del mondo in cui viviamo. Per altro è sempre stato così. Del resto il titolo del prossimo anno sarà ’La tradizione del nuovo’". Cosa vuole dire? "E’ nel Dna delguardare in avanti e non solo alla tradizione. L’opera lirica “Romanzo Criminale“ commissionata a De Cataldo, ad esempio, è una novità, non solo per l’offerta culturale, ma anche il pubblico al quale si rivolge.