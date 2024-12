Inter-news.it - Highlights Serie A | Udinese-Napoli 1-3: Conte resta in scia dell’Atalanta

è l’anticipo di sabato sera della sedicesima giornata diA 2024-2025, terminato con il punteggio di 1-3. A decidere la sfida sono stati Romelu Lukaku, David Neres e Zambo Anguissa. Di seguito gol edella partita giocata al Bluenergy Stadium.VITTORIA IMPORTANTE – Nella gara esterna contro l’ilottiene un successo vitale per alimentare le proprie ambizioni di successo finale inA. La squadra partenopea non ha un inizio semplice, dato il vantaggio iniziale dei friulani al 22? grazie al gol di Florian Thauvin. Il francese ribadisce in rete dopo il rigore, causato da un fallo di mano di Stanislav Lobotka, parato da Alex Meret. Nonostante la prima frazione si concluda negativamente per gli azzurri, la squadra di Antonioesce dagli spogliatoi con idee rinnovate.