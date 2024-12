Sport.quotidiano.net - Grifone, vai avanti così. Oggi match col Ghiviborgo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un altro appuntamento di qualità, questo pomeriggio per i biancorossi (27 punti in classifica) di mister Gigi Consonni che alle 14,30 affrontano allo stadio "Carlo Zecchini" i "colchoneros" del(25 punti in graduatoria), allenato da Tommaso Bellazzini. Il Grosseto (due pareggi e sei vittorie consecutive) vuole allungare la serie positiva. "Noi vogliamo vincere – afferma il tecnico Consonni – anche se abbiamo il massimo rispetto per un avversario che dispone di giocatori importanti. Non dobbiamo abbassare la tensione cullandoci sugli allori. Abbiamo dimostrato di essere una squadra esperta con giovani e al di là della prestazione puntiamo ai tre punti". "Conosco bene il tecnico Bellazzini, incontrato anche da giocatore, – prosegue Consonni – e la sua idea di gioco, che si basa soprattutto sul possesso palla e sulla fase offensiva.