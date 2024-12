Iltempo.it - "Doppio gioco col governo": Appendino contro Schlein

È come un ultimo may day, quando gli scogli si avvicinano paurosamente. Nel senso che i segnali di un prossimo impatto circondano il Pd, si avvertono fin dentro la sala dell'Auditorium Antonianum dove Ellyriunisce la sua assemblea nazionale. Giacca blu, camicia bianca, il volto teso dei passaggi cruciali, la segretaria con le sneakers cerca di motivare le sue truppe, richiamandosi diffusamente all'unità (concetto a cui sarà anche ispirata la tessera di iscrizione del 2025). Un intervento fiume, ottanta minuti dedicati a ripassare le regole deled i perimetri del campo («bisogna lavorare sulla larghezza e sulla profondità»). Il sottotitolo è: se gli alleati scappano o non riescono a mettere in mare la loro scialuppa, almeno il Nazareno resti solido, non si divida, come vorrebbe qualche insofferente della minoranza («non perdiamo tempo nelle polemiche con gli altri anche quando ci chiamano direttamente in causa»).