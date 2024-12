Thesocialpost.it - Alba Parietti denuncia un hater: “Ho avuto paura, vive vicino a me”

L’ex showgirlnon ci sta più. L’opinionista ha deciso di reagire contro unche la insultava pesantemente sui social. «Tra i tanti insulti, ce n’era uno che mi ha colpito per la sua gravità», raccontain un’intervista. «Scriveva frasi umilianti e sessiste, persino sotto un mio post dove ricordavo un ragazzo morto in un incidente».Leggi anche:vittima di un furto di gomme a Milano: “re qui è diventata una roulette russaGli attacchi non erano solo virtuali. La scoperta che l’uomovaa lei ha fatto scattare l’allarme: «Sapere che quest’uomo era cosìmi ha turbato. A questo punto non potevo più ignorare. Hoto». La polizia ha identificato il responsabile: un uomo di 55 anni residente a Chieti. «Non so ancora chi sia e che faccia abbia, ma lo vedrò presto in tribunale».