Aggredisce la madre per estorcerle denaro, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa 75enne, esasperata dal comportamento aggressivo e violento del figlio, dopo essere stata ripetutamente spintonata e ferita ad uno zigomo ha chiesto aiuto ai carabinieri della Stazione di Casagiove che, intervenuti, hanno bloccato edl’aggressore.L’intervento dei militari è scattato nel pomeriggio di eri a seguito della richiesta di intervento inoltrata dall’anziana al “112”. I Carabinieri, giunti in pochi minuti presso l’indirizzo segnalato, hanno sorpreso l’uomo ancora intento ad inveire violentemente contro la, alla quale continuava rabbiosamente a chiedere. Alla vista dei militari l’anziana è scoppiata in un pianto liberatorio, chiedendo aiuto. Il figlio, che non la smetteva col suo comportamento aggressivo, è stato bloccato.La donna ha riferito che a far scattare la violenza è stato il rifiuto di consegnargli: stavolta appena venti euro, ma le richieste di soldi erano continue.