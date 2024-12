Ilgiorno.it - Un parco di sculture rende omaggio a Bruno Romeda. Nell’area del Castello una rassegna dedicata allo “scultore del vuoto”

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Correva l’anno 2017 quando, all’ospedale di Grasse, nel sud della Francia,si spegneva all’età di 87 anni, lasciando in eredità a Fondazione Brescia Musei un patrimonio materiale e immateriale con alcune centinaia di opere. Insieme ad esse, l’onere e l’onore di promuovere, grazie a un fondo dedicato (il Fondo) iniziative specificatamente legate all’arte e agli artisti contemporanei. Ha quindi il sapore di una chiusura ciclica, come quel cerchio che fu tra le forme predilette dall’artista quand’era in vita, la mostra capsule “. Le geometrie della materia” promossa da Fondazione Brescia Musei col Comune di Sale Marasino, nelle sale della Biblioteca civica. Con la curatela ed il coordinamento scientifico di Elena Di Raddo ed Elena Scuri, fino al 31 maggio 2025 il progetto espositivo propone una selezione inedita di 21 opere realizzate tra gli anni ’80 ed il 2016, oggi stabilmente integrate alle Collezioni Civiche bresciane, attraverso le quali è possibile cogliere in nuce, per la prima volta in Italia, i caposaldi della ricerca condotta in oltre cinquant’anni da uno degli esponenti più rappresentativi della scultura internazionale e che valsero a quest’ultimo l’epiteto di “del”.