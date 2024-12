Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, non solo Kvaratskhelia: altri due giocatori saranno assenti

Notizie Calcio3 gliper la trasferta contro l’di questo pomeriggio: Antonio Conte non dovrà rinunciare solamente aAntonio Conte dovrà rinunciare a treper la trasferta di questo pomeriggio contro l’. E’ questa una delle notizie calciopiù significative a poche ore dall’inizio del match molto delicato in Friuli. Il tecnico leccese è consapevole che non si può più sbagliare e la tensione fatta percepire anche in conferenza stampa è stato un chiaro segnale da girare alla piazza e agli addetti stampa.Le due sconfitte consecutive contro la Lazio non hanno di certo fatto piacere al tecnico dei partenopei, che sa di dover vincere le prossime tre partite per rimanere in carreggiata per lo Scudetto. Contro, Genoa e Venezia non sono ammessi passi falsi, poi se ne riparlerà il prossimo 4 gennaio contro la Fiorentina.