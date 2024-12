Ilgiorno.it - Somma Lombardo, l’ex pilota Jacques Villeneuve festeggia: è nata la settima figlia

, 14 dicembre 2024 – Dopo le vittorie in pista,prosegue nell’inanellare primati in famiglia: è arrivata, infatti, la. Il vincitore del Mondiale 1997, che dal 2019 vive nella cittadina del Basso Varesotto con la moglie Giulia e i bimbi (e ragazzi), ha celebrato la nascita di Anita con un post su Instagram. E l’altro giorno, giovedì 12 dicembre, la piccola al suo ritorno dalla clinica svizzera di Sorengo, è stata accolta da un omaggio a base di palloncini bianchi e gialli, affissi sul cancello di Villa. Lo scatto Per dare la notizia il figlio del leggendario Gilles ha scelto di postare un primo selfie a tre, scattato nella stanza di ospedale dove Giulia si trovava successivamente al parto. "La nostra piccola Anita si è unita alla nostra emozionante famiglia – si legge – Siamo al settimo cielo.