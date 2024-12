Oasport.it - Salto con gli sci, Paschke vince gara-1 a Titisee-Neustadt e allunga in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Piusnon si ferma più eanche-1 sul trampolino grande HS142 di, in occasione della quarta tappa stagionale delladelmaschile 2024-2025 dicon gli sci. Il padrone di casa tedesco, grazie al quarto successo in sette gare disputate (il quinto della carriera nel circuito maggiore), consolida la sua leadership nella classifica generale con oltre 100 punti di margine sul primo inseguitore.si è imposto firmando il miglior punteggio in entrambe le serie (294.1 punti totali), con un vantaggio complessivo di 6.4 punti sullo svizzero Gregor Deschwanden e 12.4 punti sull’austriaco Daniel Tschofenig (2° nella graduatoria didela -136 dal pettorale giallo), che ha guadagnato un paio di posizioni nella seconda metà disalendo sul terzo gradino del podio odierno.