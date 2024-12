Ilfattoquotidiano.it - “Rosanna Natoli lasci il Csm”: l’Anm chiede le dimissioni della consigliera di FdI. Il Tar ha respinto il suo ricorso contro la sospensione

L’Associazione nazionale magistratiufficialmente ledal Consiglio superioremagistratura di, l’avvocata in quota Fratelli d’Italia – vicinissima al presidente del Senato Ignazio La Russa – sospesa dall’organo lo scorso 11 settembre dopo lo scandalo che l’ha coinvolta in estate: da componenteSezione disciplinare, ha incontrato Maria Fascetto Sivillo, giudice catanese sotto processo proprio di fronte a quel collegio, dandole suggerimenti sulla strategia difensiva, rivelandole gli “umori”camera di consiglio e affermando di essersi interessata al suo caso perché “amica degli amici” (l’audio). Nonostante la, disposta in seguito all’indagine per rivelazione di segreto a cui è stata sottoposta,non si è mai dimessa: fa ancora formalmente parte dell’organo di autogoverno dei magistrati e potrebbe tornare a esercitare la funzione se il procedimento a suo carico venisse archiviato.