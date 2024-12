Quando arriva la tredicesima 2024? Spetta a 13 milioni di toscani come si calcola

Lanazione.it - Quando arriva la tredicesima 2024? Spetta a 1,3 milioni di toscani, come si calcola

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 dicembre– Dicembre è il mese della, una boccata d’ossigeno per molti italiani. In Toscana i 994mila pensionati della regione hanno già ricevuto lalo scorso 2 dicembre insieme alla pensione. Nei prossimi giorni, e comunque entro Natale, sarà il turno di circa 1,3di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Cos’è lasiLamensilità è una retribuzione aggiuntiva introdotta per la prima volta in Italia nel 1937 per i lavoratori dell’industria e successivamente estesa a tutti i dipendenti e ai pensionati. L’importo è generalmente pari allo stipendio o alla pensione mensile, ma la cifra varia a seconda del numero di mesi lavorati durante l’anno. Il calcolo è semplice: si divide lo stipendio mensile per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati.