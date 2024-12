Quotidiano.net - Nuovo Codice della Strada: sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e uso del cellulare

Leggi su Quotidiano.net

Capisco che mi attirerò qualche maledizione. Conto che il 99% degli italiani capisca. Così il ministro Matteo Salvini commenta l’entrata in vigore da oggi del, che prevede l’inasprimento delleper chiubriaco o drogato o usa ilal volante, ma anche una stretta sui monopattini con obbligo di targa, casco e assicurazione mentre gli automobilisti dovranno rispettare una distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso di una bicicletta. Ilallae l’alcol Multa da 250 a mille euro con sospensione automaticapatente per una settimana se si hanno almeno dieci punti per chi usa ilalla. Con meno di dieci punti i giorni diventano 15. In caso di recidiva la multa arriva a 1.400 euro, la sospensione a tre mesi e la decurtazione da otto a dieci punti.