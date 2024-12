Mistermovie.it - Mister Movie | Ufficiale Mariotto torna per la Semifinale di Ballando Con Le Stelle

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo giorni di incertezza, Guillermotornerà stasera a giudicare le performance dei concorrenti di “con le”. Lo stilista venezuelano, assente dalla scorsa puntata a seguito di un episodio controverso, farà il suo ritorno in diretta e presenterà le sue scuse al pubblico.a “”: scuse in diretta e ritorno in giuriaDopo giorni di incertezza, Guillermoufficialmente acon le. La sua assenza improvvisa dalla puntata precedente aveva suscitato molte domande, ma oggi, in occasione della secondadel talent di Rai1, il celebre stilista venezuelano riprenderà il suo posto tra i giurati.La notizia, riportata da agenzie come Ansa e Adnkronos, ha messo fine a giorni di ipotesi sul suo futuro nel programma.