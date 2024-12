Spazionapoli.it - Lukaku ritrova l’Udinese, numeri impressionanti: il bilancio fa sperare Conte

Ultimissime Calcio Napoli – Ildi Romelucontrofa sorridere Antonioimportantissimi del belga quando vede i bianconeri Si avvicina sempre più a grandi passi la sfida tra il Napoli e, in programma questo pomeriggio alle 18 in Friuli. Tra le ultimissime calcio Napoli più interessanti in vista della partita, c’è sicuramente il dato riguardante il passato di Big Rom contro i bianconeri. Non è la prima volta, infatti, che Romelusi trova davanti il club della famiglia Pozzo, date le sue esperienze passate con Inter e Roma.Proprio questi precedenti fanno beni tifosi azzurri, che hanno bisogno di rivedere i gol del proprio centravanti. Dopo la sfida contro la Roma, dove ha lasciato il segno, è ripartito il digiuno, che ha pesato soprattutto contro la Lazio per via della sconfitta di domenica scorsa.