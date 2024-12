Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt torna a ruggire, brutta caduta per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0010.02 In pista l’austriaco Raphael Haaser.10.02 Favrot 17° a 1.94, dietro De Aliprandini che è 14° a 1.61.10.00 Brennsteiner si conferma un grande sciatore, anche se incostante: l’austriaco è 4° a 0.56, a conferma che la pista sta tenendo benissimo. E’ il momento del francese Thibaut Favrot.9.59 Haugan 15° a 1.74. Si avvicina il momento del brasiliano Pinheiro Braathen. Ora l’austriaco Stefan Brennsteiner.9.57al comando con 0.15 su Kristoffersen e 0.32 su Meillard. Tocca al norvegese Timon Haugan.9.56era dietro di 1.19 al terzo intermedio, avrebbe potuto chiudere poco davanti a De Aliprandini. D’altronde, quando non stai bene e non sei al 100% fisicamente, lo sci non perdona.