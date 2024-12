Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt is back!! Lo svizzero trionfa in una gara pazza

13.57 Grandissima prova di Luca De Aliprandini che è sceso in condizioni veramente complicate. Nonostante ciò l'azzurro ha disputato una manche all'attacco chiudendo in sesta posizione con 9 posti guadagnati.13.55 Il miglior tempo di manche è di Luca Aerni, pettorale numero 62 partito per primo nella seconda manche. Loha chiuso lain quarta posizione avendo superato 26 atleti.13.53 Seconda manchea causa di un repentino cambiamento delle condizioni climatiche. I primi sono partiti con il sole ma velocemente il cielo si è coperto e sono entrate in scena neve e nebbia. In pochi sono riusciti a trovare una buona manche in queste condizioni, tra cui Luca De Aliprandini.