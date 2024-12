Dilei.it - Le tradizioni natalizie di Casa Windsor

Il Natale nella famiglia reale britannica è una combinazione di usi popolari contemporanei eantiche. Dall’albero di Natale vittoriano al concerto ideato dalla Principessa del Galles, ogni aspetto riflette l’evoluzione culturale del Regno Unito e il ruolo simbolico dei.L’Albero di Natale venuto dalla GermaniaLa tradizione natalizia deideve molto alla cultura tedesca, portata nel Regno Unito dalla Regina Carlotta, moglie di Giorgio III. Nel XIX secolo, Carlotta ha introdotto l’usanza di decorare un albero di Natale con candele, dolci e giocattoli, facendo da pioniera per una tradizione che ha poi conquistato tutte le classi sociali. A rendere popolare questa tradizione, però, sono stati, alcuni anni dopo, la Regina Vittoria e il Principe Alberto. Le immagini della Regina, insieme al Principe consorte e ai figli, con i loro alberi di Natale, pubblicate su giornali, come l’Illustrated London News nella celebre edizione del 1848, hanno contribuito a diffondere l’usanza in tutta la Gran Bretagna.