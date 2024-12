Ilgiorno.it - Frode fiscale e riciclaggio: sei arresti a Bergamo per false fatturazioni

Avevano creato un sistema di società, riconducibili agli indagati, coinvolte in un meccanismo commerciale fraudolento di. Per gli investigatori, una copertura, la necessità di fornire una parvenza di regolarità. Società con sede fittizia a Roma, Pradalunga, Verona, Milano. Con i soldi delle fatturee dell’evasionefacevano la bella vita, con orologi di lusso come Rolex e Audemars Piguet. Come ha ricostruito la Guardia di Finanza diche ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di sei persone e a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per circa 9,4 milioni di euro. Indagine coordinata dal pm Mandurino (gip Parati). Sei le persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e