Formula1, Red Bull se via Perez arrivano Lawson o Tsunoda

Roma, 14 dic. (askanews) – Sergiopotrebbe davvero non essere più un pilota della Rednella prossima stagione. A confermarlo è il team principal degli austriaci, Chris Horner. Dopo aver conquistato quattro podi nei primi cinque Gran Premi del 2024, il messicano è stato poi reduce di una stagione fallimentare, arrivando in ottava posizione nella classifica piloti, con 152 punti; un punteggio deludente considerando il gap che lo separa dal suo compagno di squadra Max Verstappen, che ammonta a 285 lunghezze. La fatica diha così portato la Reda perdere il Campionato Costruttori, scivolando in terza posizione nella classifica finale. Nonostante il team austriaco abbia concesso aun’estensione del contratto di due anni, le sue prestazioni alla fine stanno portando gli austriaci a una seria riflessione.