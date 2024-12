Napolipiu.com - Conte: “Napoli dominante, vittoria meritata. Neres? Vi spiego la sua crescita”

Il tecnico azzurro analizza il successo contro l'Udinese. Parole al miele per il brasiliano. Antonio analizza con soddisfazione la del sul campo dell'Udinese. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha sottolineato la prestazione della sua squadra: "Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Eravamo sotto 1-0 ma era casuale, abbiamo condotto la partita anche nel primo tempo". L'allenatore partenopeo ha evidenziato la continuità di rendimento tra i due tempi: "Non è cambiato chissà cosa nella ripresa, la partita è stata condotta in maniera autoritaria, con personalità. Potevamo essere più bravi in certe occasioni, ma dobbiamo continuare su questa strada. La nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio, cercando di essere dominanti con e senza palla".